BM : Filistin seçimleri meşruiyeti yeniden tesis ederek iki devletli çözüme de katkı sağlayacak - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Filistin'deki seçimlerin meşruiyeti yeniden tesis ederek iki devletli çözüme de katkı sağlayacağını söyledi.

Wennesland, BM Güvenlik Konseyine brifingde, 22 Mayıs ve 31 Temmuz'da yapılması planlanan milletvekili ve devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak için kayıt yaptıran Filistinlilerin sayısının son derece yüksek olmasını memnuniyetle karşıladı.

Filistinlilerin kendi siyasi geleceklerini belirlemede yer almak istediğini açıkça gösterdiğini belirten Wennesland, işgal altındaki Filistin topraklarında özgür ve adil seçimlerin, Filistin ulusal birliğini ve ulusal kurumların meşruiyetini yeniden tesis etmede çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Wennesland, Filistin seçimlerinin meşru bir siyasi ufku yeniden tesis ederek iki devletli çözüme de katkı sağlayacağını ifade etti.

Tor Wennesland, İsrail'e ise Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin mallarına el koymayı bırakması ve yıkımlara son vermesi çağrısı yaptı.