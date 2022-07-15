BM, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüm fırsatının kaçırılmaması gereğini hatırlattı - Son Dakika
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BM, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüm fırsatının kaçırılmaması gereğini hatırlattı

15.07.2022 22:35
BM, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüm fırsatının kaçırılmaması gereğini hatırlattı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Filistin ve İsrail arasında "İkili devlet ilkesine ulaşma yolunda ilerleme kaydedilmediği takdirde fırsatın sonsuza kadar kaybolacağı" konusunda uyarıda bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Filistin ve İsrail arasında "İkili devlet ilkesine ulaşma yolunda ilerleme kaydedilmediği takdirde fırsatın sonsuza kadar kaybolacağı" konusunda uyarıda bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında soru üzerine, "İki devletli çözümün uygulanmasına yönelik bir ilerleme olmazsa fırsatın sonsuza dek kaybedileceği uyarısını defalarca yayınladık ve dünya liderlerinin bunu anlamasını ve bu uyarıya göre hareket etmelerini umuyoruz." dedi.

İki devletli çözüm konusunda baskı yapmaya devam ettiklerini belirten Haq, "Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörümüz (Tor Wencesland) geçtiğimiz birkaç ay içinde BM Güvenlik Konseyi'ne birkaç kez, iki devletli çözümde bir ilerleme sağlanmazsa sahadaki sorunlar daha da kötüye gideceği konusunda uyarıda bulundu." diye konuştu.

Sözcü Yardımcısı, mevcut statükonun süresiz olarak devam edemeyeceği konusunda BM'nin endişelerini dile getirdi.

Öte yandan, bugün bölgeyi ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı görüşmede, "iki devletli çözümün ilk destekçilerinden biri" olduğuna dikkati çekti.

İki devletli çözüm

İspanya'nın başkenti Madrid'de 1991 yılında düzenlenen Orta Doğu Konferansı'yla başlayan "Orta Doğu Barış Süreci", Arap ülkelerinin "barışa karşı toprak" sloganıyla dillendirdiği iki devletli çözüm üzerine kuruldu.

Söz konusu çözüm ise İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Filistin topraklarının yanı sıra Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'ni de içine alacak bir bağımsız Filistin devletinin kurulmasını kapsıyor.

Filistin-İsrail barış müzakereleri, İsrail'in eski tutukluları serbest bırakmayı ve işgalci yerleşimleri durdurmayı reddetmesi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle Nisan 2014'ten bu yana askıya alındı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüm fırsatının kaçırılmaması gereğini hatırlattı - Son Dakika

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