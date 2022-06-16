BM, Filistinli yardım kuruluşu yetkilisi Halebi'nin mahkumiyet kararını kınadı - Son Dakika
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BM, Filistinli yardım kuruluşu yetkilisi Halebi'nin mahkumiyet kararını kınadı

16.06.2022 22:13
BM, Filistinli yardım kuruluşu yetkilisi Halebi'nin mahkumiyet kararını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), teröre maddi destek sağladığı iddiasıyla gözaltında tutulan uluslararası yardım kuruluşu World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed El-Halebi hakkında İsrail mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararını kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM), teröre maddi destek sağladığı iddiasıyla gözaltında tutulan uluslararası yardım kuruluşu World Vision International (WVI) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed El-Halebi hakkında İsrail mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararını kınadı.

BM uzmanlarından yapılan yazılı açıklamada, bu kararla İsrail'in terörle mücadele yasalarını kötüye kullanarak insan hakları savunucularını susturmaya çalıştığı görüşü savunularak, "Söz konusu kararla İsrail, adil yargılama sürecini ihlal etmenin yanı sıra işgalci güç olarak uluslararası insan hakları hukuku karşısında sorumluluklarını hiçe saymıştır." ifadesi kullanıldı.

Mahkemede, Halebi'ye karşı gizli delil sunulması ve Halebi'nin avukatıyla yeteri kadar görüştürülmemesi kınanırken, şu bilgiler paylaşıldı:

"Tutukluluğu boyunca Halebi'nin kötü muamele, hücre hapsi ve hakkındaki iddiaları itiraf etmek için baskıya maruz bırakılması, işkenceye varan uygulamalardır. Halebi, masumluğunu ısrarla dile getirmeyi sürdürmüş ve WVI tarafından yapılan bağımsız incelemede, herhangi bir para yollandığına dair delil bulunmamıştır."

Açıklamada, Halebi'nin keyfi tutuklanarak mahkum edilmesi kararı kınanırken, İsrail makamlarına bu kararı bağımsız ve tarafsız şekilde gözden geçirme ve Halebi'nin kefaletle serbest bırakılması çağrıları yapıldı.

Muhammed El-Halebi

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına mali destek sağladığı" iddiasıyla Muhammed El-Halebi'yi 15 Haziran 2016'da gözaltına almıştı.

Hakkında ispat edilmiş bir suç bulunmadığı halde tutukluluğu devam eden Halebi, dün yargılandığı İsrail'in Birussebi Bölge Mahkemesinde "terör örgütü üyeliği, düşmana bilgi sağlamak, yasak askeri tatbikatlara katılmak ve silah taşımak" suçlarından mahkum edilmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Filistinli yardım kuruluşu yetkilisi Halebi'nin mahkumiyet kararını kınadı - Son Dakika

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