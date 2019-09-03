Son Dakika Haberleri: BM: Fransa, İngiltere ve ABD, Yemen'deki savaş suçlarının muhtemel suç ortakları
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BM: Fransa, İngiltere ve ABD, Yemen'deki savaş suçlarının muhtemel suç ortakları

7 saat önce

Birleşmiş Milletler, iç savaşın devam ettiği Yemen'de işlenen savaş suçlarında ABD, İngiltere ve Fransa'nın da suç ortakları olduğunu bildirdi

BM: Fransa, İngiltere ve ABD, Yemen'deki savaş suçlarının muhtemel suç ortakları, System.String[]

Birleşmiş Milletler, iç savaşın devam ettiği Yemen'de işlenen savaş suçlarında ABD, İngiltere ve Fransa'nın da suç ortakları olduğunu bildirdi.


BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik Uluslararası Yemen Heyeti, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında ikinci raporunu açıkladı.

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Birleşmiş Milletler, İngiltere, Fransa, Yemen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:38 
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