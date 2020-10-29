BM, Fransa'nın Nice kentindeki bıçaklı saldırıyı kınadı - Son Dakika

BM, Fransa'nın Nice kentindeki bıçaklı saldırıyı kınadı

29.10.2020 20:35
BM, Fransa'nın Nice kentindeki bıçaklı saldırıyı kınadı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırıyı kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin ölümüne neden olan bıçaklı saldırıyı kınadı.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen "çirkin saldırıyı güçlü bir şekilde" kınadığını belirtti.

Antonio Guterres, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Fransız halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde bu sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılmış, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.

Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirildi.

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Antonio Guterres, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Fransa'nın Nice kentindeki bıçaklı saldırıyı kınadı - Son Dakika

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