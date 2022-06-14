Bm: Geçen Hafta Sudan'ın Darfur Bölgesindeki Kabile Çatışmalarında 100 Kişi Hayatını Kaybetti

HARTUM, 14 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Sudan'ın Batı Darfur eyaletinde geçen hafta kabileler arasında yaşanan çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin öldüğünü bildirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verdiği bilgilere göre, çatışmalar Batı Darfur'un Kulbus kasabasında Arap ve Afrikalı kabileler arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktı. BM ajansı, yerel Arap milis gruplarının bölgedeki çok sayıda köye saldırarak binlerce kişiyi kaçmaya zorladığını da belirtti. BM'nin Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı Volker Perthes, yakın zamanda meydana gelen kabile çatışmalarını kınadı.

Perthes, Pazartesi günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Batı Darfur'un Kulbus kasabasında çok sayıda ölümle sonuçlanan şiddet karşısında bir kez daha dehşete düştüm" ifadelerini kullandı. Perthes, "Darfur'daki şiddet döngüsü kabul edilemez ve çözülmesi gereken temel nedenlere işaret ediyor" diye ekledi. BM elçisi; topluluk liderleri, yetkililer ve silahlı gruplara gerilimi düşürme ve sivillerin korunmasını sağlama çağrısında bulundu. Sudan'ın Darfur bölgesinde, Nisan 2019'da askeri darbeyle devrilen eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in döneminde 2003 yılında başlayan iç savaş devam ediyor. Sudan'daki önceki geçici hükümet, 3 Ekim 2020 tarihinde varılan bir anlaşmayla Darfur bölgesindeki silahlı çatışmayı son erdirmeye çalışmıştı, ancak bazı silahlı gruplar henüz bu anlaşmayı imzalamadı.

Yıllarca süren çabalar, sorunlu bölgedeki yerel halk ve yetkililer açısından rahatsız edici bir endişe kaynağı haline gelen kabile çatışmalarını sona erdirmeyi başaramadı. Darfur'un birçok bölgesindeki kargaşalar, kabilelerin silahlara erişimi ve etkin bir yönetimin olmaması gibi birçok faktör, bölgede şiddetin artmasına katkıda bulunuyor.