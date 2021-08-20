BM Geçici Görev Gücü İsrail'i Lübnan'a yönelik ihlallere son vermeye çağırdı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik ihlallerine son verme çağrısında bulundu.

UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col, Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan semalarında uçmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı ile Lübnan egemenliğine yönelik ihlal sayıldığını söyledi.

İsrail ordusuna "UNIFIL'in tansiyonu düşürme ve bölge sakinleri arasında güven oluşturma yönündeki çabalarını baltalayan bu tür eylemlere son verme" çağrısında bulunan Del Col, ayrıca bölgedeki tüm taraflara gerginliğe yol açacak her türlü eylemden uzak durmaları çağrısını yineledi.

Lübnan makamlarından tepki

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, BM Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka'yı başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

İsrail savaş uçaklarının dün gece Lübnan hava sahası ile 1701 sayılı BMGK kararını bir kez daha ihlal ettiğini hatırlatan Avn, bu tür ihlallerin tekrarlanmaması için BM'nin hızlı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün gece Lübnan hava sahasını Suriye'yi vurmak için kullanmasıyla Beyrut'ta yer alan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı güzergahındaki sivil havacılığı tehdit ettiğine dikkati çekti.

BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal eden İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıların Suriye'yi hedef aldığı gibi Lübnan'a karşı bir eylem olarak kabul edildiğine vurgu yapan Berri, İsrail'in Lübnan ve bölgeye yönelik saldırılarının önüne geçmek için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in, dün gece yerel saatle 23: 30'da Şam ve Humus illerinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara hava saldırıları düzenlediğini iddia etmişti.

Lübnan yerel basını ise İsrail'e ait savaş uçaklarının Suriye'ye yönelik saldırılarında Lübnan hava sahasını kullandığını ve söz konusu saldırılar sebebiyle bazı yolcu uçaklarının Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldığını aktarmıştı.