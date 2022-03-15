BM Genel Kurulu, 15 Mart'ı "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" kabul etti - Son Dakika
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BM Genel Kurulu, 15 Mart'ı "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" kabul etti

15.03.2022 18:55
BM Genel Kurulu, 15 Mart'ı "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" kabul etti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 15 Mart'ı "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" kabul etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 15 Mart'ı "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" kabul etti.

Türkiye ve Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına sunduğu tasarı, BM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kararla 15 Mart, BM Genel Kurulu tarafından "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan edildi.

Kararda, insan haklarına ve farklı din ve inançlara saygıya dayalı, hoşgörü ve barış kültürü ile küresel diyaloğu teşvik eden uluslararası çabaların güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Kararda ayrıca dini inançları nedeniyle kişilere ve tüm ibadet yerlerine yönelik her türlü şiddet olayı güçlü bir şekilde kınandı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "İslamofobi ve antisemitizm dahil tüm din ve inançlara dayalı her türlü ayrımcılık kabul edilemez ve kınanmalı." dedi.

İslamofobi'nin bugün insanlığı karşı gerçek ve artan bir tehdit olduğuna ve ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve şiddet gibi birçok formda kendini gösterdiğine dikkati çeken Keçeli, "Bugün bu kararın kabul edilmesiyle BM üyeleri, İslamofobi'yi gerçek bir tehdit olarak kabul ediyor ve İslamofobi'nin tüm biçimlerine ve tezahürlerine karşı mücadele taahhüt ediyor." diye konuştu.

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Birleşmiş Milletler, İslamofobi, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Kurulu, 15 Mart'ı 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Genel Kurulu, 15 Mart'ı "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" kabul etti - Son Dakika
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