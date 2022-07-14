BM Genel Kurulu Başkanı'ndan Dünyayı Sürdürülebilir Kalkınmaya Döndürmek İçin Eylem Çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Abdulla Shahid Çarşamba günü, dünyanın sürdürülebilir kalkınma yoluna geri döndürülebilmesi için beş alanda harekete geçilmesini önerdi. Sürdürülebilir kalkınmanın önündeki karmaşık güçlüklerin hacim, büyüklük ve ölçeğinin muhtemelen daha önce hiç görülmedik boyutlarda olduğunu ve hafifleme eğilimi göstermediğini söyleyen Shahid, "Derinleşen iklim değişimi ve bölgesel çatışmalardan artan eşitsizlik ve gıda güvensizliğine kadar karşı karşıya bulunduğumuz güçlükler, 2030 Gündemi'nin amaç ve hedeflerinden saptırma tehdidinde bulunuyor" dedi. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi himayesinde toplanan Sürdürülebilir Kalkınma hakkında Üst-Düzey Siyasi Forum'un bakanlar oturumunun açılışında konuşan Shahid beş temel tavsiyede bulundu.

Shahid, "İlk olarak, oraya varmak için harekete geçmeliyiz. İstediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz geleceği meydana getirecek inovasyon, teknoloji ve davranış değişikliğine yatırım yapmalıyız. Bu; yatırımların toplumsal korunma, yoksulluğun azaltılması, çevre ve iklim önlemlerini destekleyen alanlarda artırılması ve bunun yanı sıra gençliğin sürdürülebilir bir dönüşümün temsilcileri olarak yetkilendirilmesini de içerir" dedi. İkincisi, Kovid-19'dan, özellikle sistem ve politikaların işlevsiz kaldığı alanlarda ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Shahid, en savunmasızları koruyabilecek, dayanıklı geçim kaynaklarını garanti edecek, bilim ve teknolojinin gücünü kaldıraç olarak kullanabilecek türden eylemlere yatırım yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Shahid üçüncü olarak, uluslararası finans sisteminde, borç erteleme ve kırılganlıklarda ve yurtdışı kalkınma yardımı ve insani yardım konularında reform önlemleri için ısrarla talepte bulunulması gerektiğini söyledi. Shahid'e göre, dördüncü olarak en savunmasız durumda olan ülkelerin durumunun çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu da söz konusu ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sorunlara hedefli yanıtların oluşturulmasını içeriyor. Shahid, kırılgan ülkelerin bu krizlere cevap verebilmek için finansmana erişmelerine yardımcı olacak hayati bir araç olarak Çok Boyutlu Kırılganlık Endeksi'nin geliştirilmesinin de buna dahil olduğunu belirtti. Shahid'in belirttiği beşinci tavsiye ise Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik taahhüdü yenileme ihtiyacı. Bunun için de Afrika'nın tamamında evrensel aşılamaya erişim, gıda güvenliğinin sağlanması ve enerjiye erişimin garanti edilmesi gibi kilit eylemlerde destek gerekiyor. Shahid, "Büyük küresel trajedi ve kederlerle dikkat çekse de son üç yıl bize, dünyamızın ve varoluşumuzun durumunu yeniden değerlendirmemiz ve neyin tamir edilmesi, değiştirilmesi, yenilenmesi, yeniden tasavvur edilmesi veya dönüştürülmesi gerektiğini görmemiz için çok ihtiyaç duyduğumuz bir duraklama anı verdi" diye konuştu.

Shahid sözlerine şunu ekledi: "Derin bir dönüşüm, yenileme ve sıfırlama için o tarihi fırsatı henüz tamamen yakalamış değiliz. Gelin bunu değiştirelim. Gelin şimdi harekete geçme kararı alalım. Gelin gelecek nesillerin tarihin bu döneminde yaşanan bu pandemiyi sadece bir üzüntü ve sınama olarak değil yenileme ve değişim olarak da görmelerini sağlayalım. Gelin, yaşadığımız acıların öğrenilmiş derslere, eylemlere ve kapsayıcı, sürdürülebilir ve umut dolu bir geleceğe dönüşmesini sağlayalım."