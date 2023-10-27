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BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi - Son Dakika

BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi

Son Güncelleme: 27.10.2023 22:55

BM Genel Kurulu, Gazze'de ''acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes'' çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze'ye tam ablukası ve bombardımanları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Şimdiye kadar 3 bin 38'i çocuk,7 bin 326 kişinin hayatını kaybettiği kentte bu akşam 7 Ekim'den beri yaşanan en yoğun hava saldırıları gerçekleşiyor.

KARAR TASARISI KABUL EDİLDİ

Bombardımanlar sürerken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

14 ÜLKE ALEYHTE OY VERDİ

Genel Kurul, 120 evet, 14 aleyhte ve 45 çekimser oyla bağlayıcı olmayan kararı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Aleyhte oy kullan ülkeler ise Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Fiji, Guatemala, Macaristan, Mikronezya, İsrail, Nauru, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve ABD oldu.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail- Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi - Son Dakika
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