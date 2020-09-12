BM Genel Kurulu: Koronavirüs şu ana kadar karşılaştığımız en büyük problem

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, koronavirüs (Covid-19) salgını, BM'nin şu ana kadar karşılaştığı en problem olarak tanımladı.

BM'den yapılan açıklamada, "Genel Kurul, Covid-19 salgınının Birleşmiş Milletler tarihindeki en büyük küresel zorluklardan biri olduğunu kabul ediyor" ifadelerine yer verildi. Yayınlanan BM Genel Kurulu kararında, salgının sağlığa, can kayıplarına, insani yardımlara, insan haklarına, refaha, eğitime ve küresel ekonomiye olan olumsuz etkileri de yer aldı. Kararın 169 üye ülke tarafından desteklendiği ifade edildi.