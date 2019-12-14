BM Genel Kurulu'nda UNRWA'nın faaliyetlerinin uzatılması kararı onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM Genel Kurulu'nda UNRWA'nın faaliyetlerinin uzatılması kararı onaylandı - Son Dakika Dünya

BM Genel Kurulu'nda UNRWA'nın faaliyetlerinin uzatılması kararı onaylandı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) çalışmaları, oluşan büyük maddi açığa rağmen 3 sene uzatıldı

BM Genel Kurulu'nda UNRWA'nın faaliyetlerinin uzatılması kararı onaylandı, System.String[]

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) çalışmaları, oluşan büyük maddi açığa rağmen 3 sene uzatıldı.


BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 169 ülke lehte karar verirken, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ret oyu kullandı. Dokuz ülkeyse oylamaya katılmadı.

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Birleşmiş Milletler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:17 
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