BM Genel Kurulu'ndan Kuzey Kore kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Genel Kurulu'ndan Kuzey Kore kararı - Son Dakika

BM Genel Kurulu'ndan Kuzey Kore kararı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kuzey Kore'ye kaçırılan yabancı ülke vatandaşları sorununu çözmeye çağıran bir karara imza attı.

BM Genel Kurulu'ndan Kuzey Kore kararı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kuzey Kore'ye kaçırılan yabancı ülke vatandaşları sorununu çözmeye çağıran bir karara imza attı.

Dün gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndan, Kuzey Kore'ye dair önemli bir karar çıktı. Ülkeyi, kaçırdığı yabancı uyruklu vatandaşlar konusunda çözüme davet eden ve 60 üzerinde ülkeden destek gördüğü belirtilen karar, Kuzey Kore'yi ülkedeki kamplarda işkence ve hapis cezası da dahil olmak üzere yaşanan ciddi insan hakları ihlallerini durdurmaya çağırdı. Kuzey Kore ayrıca, kaçırdığı yabancı ülke vatandaşları hakkında doğru bilgi paylaşmaya ve alıkonan kişileri derhal kendi ülkelerine iade etmeye davet edildi.

KUZEY KORE'DEN SERT TEPKİ

Kuzey Kore'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Kim Song ise kararı en güçlü şekilde kınadıklarını ifade etti. Kim, "Kuzey Kore'ye karşı düşmanca tutumun tipik tezahürü" olarak nitelediği kararın, ülkesinin egemenliğini ve onurunu ihlal ettiğini savundu.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Kuzey Kore'nin 1970 ve 1980'lerde kaçırdığı iddia edilen Japon vatandaşları sorunu, iki ülke arasındaki en büyük ihtilaflardan biri olarak biliniyor. Vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğuna inanan Japonya konuyu uluslararası arenada sık sık gündeme getiriyor. Daha önce, Güney Kore ve ABD'nin de Kuzey Kore'yi diplomatik kazanım elde etmek için yabancı ülke vatandaşlarını alıkoymakla suçladığı biliniyor.

(İHA)

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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