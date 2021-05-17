BM Genel Kurulu perşembe günü İsrail ve Filistin için toplanıyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu görüşmek adına BM Genel Kurulu'nu perşembe günü saat 10.00'da toplanacağını duyurdu.

İsrail ile Filistin arasında şiddetli çatışmalar devam derken, BM Genel Kurulu Filistin için perşembe günü toplanma kararı aldı.

BM 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının durumunun görüşülmesi adına BM Genel Kurulunu 20 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da ABD'nin New York eyaletinde yer alan BM merkez binasında toplama kararı aldığını belirtti. Bozkır, "BM Genel Kurulu'nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere 20 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da toplayacağım" ifadelerini kullandı.

BMGK, İSRAİL VE FİLİSTİN HUSUSUNDA TOPLANMIŞTI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını görüşmek üzere dün 3. kez toplanmıştı. BMGK temsilcileri İsrail ve Filistin arasında yaşanan şiddetin kabul edilemez olduğunu ve "bir an önce" durdurulması gerektiğini ifade etmişti. ABD, Çin, Rusya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu 15 üye ülkenin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen BMGK toplantısında temsilciler, İsrail'in Filistin'e uyguladığı saldırılardan "endişe duyduklarını" ve çok fazla sivilin zarar gördüğünün altını çizmişti. Toplantıda taraflar arasında barışın sağlanabilmesi için "iki devletli çözüm" önerisi de vurgulanmıştı.

Toplantıda konuşan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, İsrail ve Filistin'in ateşkes istemesi halinde ABD'nin destek olmaya hazır olduğunu belirtmişti. Thomas-Greenfield, ABD'nin iki ülke arasındaki krizi çözmek üzere "diplomatik kanallar aracılığıyla yorulmadan" çalıştığını ifade etmişti.

(İHA)