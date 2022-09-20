Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü...

BM Genel Kurulu salonu Ukrayna ve Rusya heyetinden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

BM Genel Kurulu salonu Ukrayna ve Rusya heyetinden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İstanbul Mutabakatı) Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM'nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde yeniden alevlenen savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM'yi daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yapılandırmamız şarttır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü...