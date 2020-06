BM Genel Kurulu toplantıları sanal ortamda gerçekleştirilecek - Son Dakika

NEW Birleşmiş Milletler (BM), her yıl eylül ayında dünya liderlerini New York'ta bir araya getiren BM Genel Kurulu toplantılarının, bu yıl video konferans yoluyla yapılacağını bildirdi.

BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, düzenlediği basın toplantısında, "Devlet ve hükümet başkanları New York'a gelemeyecek çünkü bu imkansız." dedi.

Bande, bu yıl 75'incisi düzenlenecek toplantıların sanal ortamda nasıl yapılacağının ise iki hafta içinde açıklanacağını söyledi.

Dünya liderlerinin katıldığı en büyük diplomasi platformu BM Genel Kurulu Görüşmeleri, her yıl eylül ayında New York'ta düzenleniyor.