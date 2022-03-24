BM Genel Kurulu, Ukrayna'ya insani yardım kararını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

BM Genel Kurulu, Ukrayna'ya insani yardım kararını kabul etti

24.03.2022 19:02
BM Genel Kurulu, Ukrayna'ya insani yardım kararını kabul etti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son verme, tüm güçlerini geri çekme ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı, 5'e karşı 140 oyla kabul ettiUkrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çekmek için olağanüstü oturumunu...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son verme, tüm güçlerini geri çekme ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı, 5'e karşı 140 oyla kabul etti

Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çekmek için olağanüstü oturumunu yeniden başlatan BM Genel Kurulu, Türkiye'nin de ana sunucularından olduğu insani tasarıyı oyladı.

193 üyeli BM Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son verme, tüm güçlerini geri çekme ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı, 5'e karşı 140 oyla kabul etti, 38 ülke ise çekimser kaldı.

Karara, Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre ve Suriye karşı çıkarken, Çin ise çekimser kaldı.

BM Genel Kurulu, Rusya'ya karşı baskıyı artıracak ve Moskova'nın diplomatik izolasyonunu derinleştirecek ikinci bir kararı daha onayladı.

Kararda, Rusya'nın saldırılarının "uluslararası toplumun Avrupa'da on yıllardır görmediği ölçekte insani sonuçları olduğuna" dikkat çekildi.

Rusya'ya, saldırılarına son vermesi ve tüm güçlerini "derhal ve koşulsuz" şekilde Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısı yapılan kararda, Mariupol başta olmak üzere Rusya'nın yerleşim yerlerine, sivillere, gazetecilere, okul ve hastanelere yönelik saldırıları ve yerel yetkililerin kaçırılması kınandı.

Ukrayna'da giderek kötüleşen insani durumdan, sivil ölümlerinden ve insan hakları ihlallerinden derin endişe duyulduğu belirtilen kararda, Ukrayna'ya daha fazla yardım ve ülkedeki insani durumun iyileştirilmesi çağrısı yapıldı.

Öte yandan Güney Afrika da Ukrayna'daki savaşın sorumlusundan bahsetmeyen başka bir insani tasarının BM Genel Kurulunda oylanmasını teklif etti ancak uluslararası toplum tasarısın oylanmasını kabul etmedi.

BM Genel Kurulu kararlarının bağlayıcılığı olmasa da siyasi ağırlığı bulunuyor ve söz konusu kararlar uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor.

YORUMLAR
500
Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı. Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı. Son dakika haber: BM Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son vermesi, tüm güçlerini geri çekmesi ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı... Son dakika haber: BM Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son vermesi, tüm güçlerini geri çekmesi ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı...

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Kurulu, Ukrayna'ya insani yardım kararını kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü bugün İstanbul'da olacak! İşte deneyimli ismin geliş saati
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 19:13:16. #1.13#
SON DAKİKA: BM Genel Kurulu, Ukrayna'ya insani yardım kararını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement