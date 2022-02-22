BM Genel Kurulu yarın Ukrayna için toplanacak - Son Dakika
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BM Genel Kurulu yarın Ukrayna için toplanacak

22.02.2022 22:39
BM Genel Kurulu yarın Ukrayna için toplanacak

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yarın Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağan bir oturum gerçekleştirecek.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yarın Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağan bir oturum gerçekleştirecek.

BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, günlük basın toplantısında, yarınki BM Genel Kurul oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile İngiltere'nin Güney Asya ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed'in de katılacağını belirtti.

Kubiak, Genel Kurul Başkanı Abdullah Shadid'in yöneteceği toplantının gün boyu süreceğini ve sonunda herhangi bir karar alınmasının beklenmediğini kaydetti.

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Birleşmiş Milletler, Dmitro Kuleb, England, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Kurulu yarın Ukrayna için toplanacak - Son Dakika


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