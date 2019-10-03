Son Dakika Haberleri: BM Genel Kuruluna hitap eden 195 konuşmacıdan sadece 16'sı kadındı
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BM Genel Kuruluna hitap eden 195 konuşmacıdan sadece 16'sı kadındı

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bakanlarının katıldığı, küresel sorunların ele alındığı Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda bu yıl sadece 16 kadın konuştu.

BM Genel Kuruluna hitap eden 195 konuşmacıdan sadece 16'sı kadındı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bakanlarının katıldığı, küresel sorunların ele alındığı Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda bu yıl sadece 16 kadın konuştu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'de başlayan ve bu hafta tamamlanan BM Genel Kurulu görüşmelerine 82 devlet başkanı ve 43 hükümet başkanı, bakanlar ve temsilciler olmak üzere 195 konuşmacı katıldı.

Dünyanın en büyük diplomasi platformu olan BM Genel Kuruluna bu yıl hitap eden 195 ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile bakanlar arasında sadece 16 kadın yer aldı.

Genel Kurulda Avrupa Birliği ve BM'ye üye olmayan gözlemci devlet statüsüne sahip Filistin ve Vatikan'ın temsilcileri de konuşma yaptı. Özbekistan ise bu yıl konuşma yapmayan tek ülke oldu.

BM Genel Kurulunda Keşmir sorununa dikkati çeken Pakistan Başbakanı İmran Han 50 dakika ile en uzun konuşurken, en kısa konuşmayı ise Ruanda temsilcisi yaptı.

İklim Zirvesi'nin öne çıktığı BM Genel Kurulu haftasında 566 toplantı ve 1674 ikili görüşme gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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