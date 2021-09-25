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BM Genel Kurulunda boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

BM Genel Kurulunda boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi Açıklaması

25.09.2021 03:32
BM Genel Kurulunda boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi Açıklaması, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Birleşmiş Milletler Zirvesi haftasında cuma günü akşam saatlerine denk gelen konuşmasını yaparken, Genel Kurul salonunda az sayıda kişinin bulunmasına, "Kaç kez daha liderlerin birbiriyle görüşme yapmasının beklendiği bir örgütte boş bir salona...

BİRLEŞMİŞ Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Birleşmiş Milletler Zirvesi haftasında cuma günü akşam saatlerine denk gelen konuşmasını yaparken, Genel Kurul salonunda az sayıda kişinin bulunmasına, "Kaç kez daha liderlerin birbiriyle görüşme yapmasının beklendiği bir örgütte boş bir salona hitap edeceğiz?" sözleriyle tepki gösterdi.

BM 76. Genel Kurul Görüşmelerinin 4. gününde boş denecek kadar az sayıda kişinin olduğu salona hitap eden Mottley, BM için "liderlerin toplanıp birbirini dinlemediği, konuşup birbiriyle konuşmadı örgüt" değerlendirmesinde bulundu.

"Seslerini duyuramayan liderler daha kaç kez buraya gelmeli ve sonunda gelmeyi bırakmalı? diyerek serzenişte bulunan Mottley, "Sesimiz duyulmalı ve sözlerimizin değeri olmalı." dedi.

Kovid-19 salgını ve aşı dağıtımındaki adaletsizliğe de değinen Mottley, "1,7 milyar fazla aşının paylaşılması için daha kaç kaç kişinin ölmesi gerek." diye sordu.

İklim değişikliğiyle mücadele içinse "kaç ada devletinin sular altında kalması gerek" diyen Mottley, "İnsanları aya gönderebiliyor ve erkeklerin kelliğine çözüm bulabiliyorsak, insanların uygun fiyatlara yemek yiyebilmesi gibi basit sorunları da çözebiliriz." dedi.

Mottley, "Dünya ne ile kumar oynanmayacağını biliyor. Bu ateşi kontrol edemezsek hepimizi yakar." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Barbados, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Genel Kurulunda boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Genel Kurulunda boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
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