Kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan ve zarar, ölüm veya yaralanmaların tazminine yönelik uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısı yapılıyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar kabul edildi - Son Dakika

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