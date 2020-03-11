BM Genel Merkezi koronavirüs nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı - BİRLEŞMİŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Genel Merkezi koronavirüs nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı - BİRLEŞMİŞ - Son Dakika

BM Genel Merkezi koronavirüs nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı - BİRLEŞMİŞ

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, New York'ta koronavirüs vakalarının 163'e ulaşması ile bugün itibariyle BM Genel Merkezi'nin tüm ziyaretçi girişlerine kapatılacağını duyurdu.

Koronavirüse karşı önlem kapsamında Genel Sekreterlik'teki personel sayısının da azaltıldığını belirten Dujarric, durumun izlenmeye devam edeceğini ve gerekli görülürse önlemlerin artırılacağını ifade etti.

BM Genel Merkezi koronavirüs nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı - BİRLEŞMİŞ

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Sekreter, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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