BM Genel Merkezi'ndeki yan etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Genel Merkezi'ndeki yan etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilecek - Son Dakika

BM Genel Merkezi'ndeki yan etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilecek

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel merkezindeki bütün yan etkinlikleri nisan ayı sonuna kadar iptal etme kararı aldı.

BM Genel Merkezi'ndeki yan etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilecek, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel merkezindeki bütün yan etkinlikleri nisan ayı sonuna kadar iptal etme kararı aldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in genel merkezdeki bütün yan etkinlikleri iptal etme kararı aldığını ve üye ülkelere kendi yan etkinliklerini iptal etme çağrısı yaptığını söyledi.

1-2 Nisan'da düzenlenmesi planlanan BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu da iptal edildi.

BM Genel Merkezi, alınan önlemler kapsamında tüm ziyaretçi girişlerine de kapatılmıştı.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Sekreter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:06 Kaynak: AA
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