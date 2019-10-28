Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, Sudan'da
Son Dakika Güncel BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, Sudan'da

BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, Sudan'da

23 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ile Sudan Başbakanı Hamduk görüşmesinden detaylar BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ile Sudan Başbakanı Hamduk görüşmesinden detaylar

BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed'in basın açıklaması

24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü dolayısıyla düzenlenen programdan detaylar

Katılımcılardan detaylar

BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed'in konuşmasından detaylar HARTUM - Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile görüştü. Amina, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ile Sudan Başbakanı Hamduk daha sonra 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, Sudan'da

Birleşmiş Milletler, Sekreter, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:09 Kaynak: AA
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