BM Genel Sekreter Yardımcısı İklim Değişikliği Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika

BM Genel Sekreter Yardımcısı İklim Değişikliği Zirvesi'ne katıldı

"Paris Anlaşmasından sonra dünya genelinde yol kat edilmedi"

"Sera gazı emisyonunda gerileme yaşanmadığı gibi rekor seviyelere ulaşıldı"

İSTANBUL - Son yıllarda etkilerini daha fazla hissettiğimiz iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak için Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi'ne BM Genel Sekreter Yardımcı Nikhil Seth de katılım sağladı. Nikhil Seth yapmış olduğu değerlendirmede Paris Anlaşmasından sonra dünya genelinde çok fazla yol kat edilmediğini, sera gazı emisyonunda gerileme yaşanmadığı gibi rekor seviyelere ulaşıldığını vurguladı.

İklim değişikliği ve etkilerinin eğitim, hukuk ve teknoloji başlıklarıyla sürdürebilir bir dünya inşa etmek hedefiyle tartışıldığı Bahçeşehir Koleji İklim Değişikliği Zirvesi'nin açılışı 7 Aralık'ta Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşti. Konusunda uzman kişiler Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle bir araya gelerek 'iklim krizine karşı neler yapabiliriz' in sorusunu ve cevabını ele aldılar. Zirveye ayrıca BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, BUEK Başkanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi ve SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Gazeteci Cem Seymen katılım sağladı. Zirve ikinci gününde Bahçeşehir Koleji lise öğrencileri tarafından düzenlenen "Genç Diplomatlar Konferansı" ile devam edecek.

Paris Anlaşmasından sonra dünya genelinde yol kat edilmedi

Nikhil Seth iklim değişikliğine dair yapmış olduğu değerlendirmede 2015 yılında önlem amaçlı yapılan Paris Anlaşmasının altını çizerek, "Sahadaki çalışmalara baktığımız zaman aslında imzaladığımız anlaşmalardan çok farklı şeyler olduğunu görüyoruz. 2015 yılında Paris Anlaşması imzalandığında herkes mest oldu. Fakat 2015'teki sera gazı emisyonlara baktığımızda gerileme olmadığı gibi rekor seviyelere ulaştık. Baktığınız zaman verilen taahhütler ve yapılanlar arasındaki çok fazla fark var. Bu konuda eyleme geçmesi gerekenlerin farklı aktörlerden desteğe ihtiyacı var" dedi.

"Sera gazı emisyonu için kayıt dışı sektörleri kontrol altına almalıyız"

Sera gazı emisyonununda başı çeken özel sektörde Fortune 500'e giren şirketlerden ziyade kayıt dışı sektörlerin denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Seth, "İş dünyasına baktığımız zaman küçük-orta ölçekli ve gayri resmi kayıt dışı sektörlerden oluşuyor. Onlara rehberlik edebilmek için kim uğraşıyor? Burada sera gazı emisyonlarının azaltımı için kim onlara yol gösteriyor? Küresel emisyonun yüzde 70'i özel sektörden kaynaklı. Özel sektör büyümemizde etken fakat bir yandan da emisyonların miktarını doğrudan etkiliyor. Sadece Fortune 500'de yayınlanan şirketlere ulaşarak bu değişikliği yapamayız. Görmek istediğimiz bu şirketlerle de uğraşmalıyız ve bu şekilde ilerlemeliyiz" şeklinde konuştu.

"Eğitim önemli ama nasıl eğitim!"

Enver Yücel ise açılış konuşmasında artık verilen eğitimlerde gençlerin dünyaya karşı daha bilinçli olması adına harekete geçtiklerini çünkü bu krizin önünü almak için sadece konuşmaların değil fiilen de adım atılması gerektiğini ifade etti. Yücel "Gençlere böyle bir dünya bırakamayız" diyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"Gençlere böyle bir dünya bırakmamamız gerektiğini doğa bize öğretiyor. Doğayla savaşmayıp uyum halinde yaşamamız lazım. Biz büyük bir eğitim kurumuyuz. Dünyada eğitimde iklim değişikliği ve çevre ile ilgili, sürdürebilir kalkınma planları ile ilgili zaman zaman söylemler oluyor. Ama biz eyleme geçtik. Türkiye'de iklim değişikliği inisiyatifini kuran ilk kurumların başında olacağız. Evet, Paris Anlaşması yapıldı ama ondan sonra bir eyleme henüz daha geçilmedi. Biz öğrencilerimizle öğretmenlerimizle bu eyleme artık katılıyoruz. İklim değişikliği başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarını ders programlarımıza da koyduk.

"Eğitim lazım, eğitim çok önemli ama artık nasıl bir eğitim? Biz nasıl bir eğitim yapmalıyız ki geleceğimizi, dünyamızı daha yaşanabilir bir konuma getirelim. Bir kere yeteri kadar üretimi yeterli kadar tüketim anlayışını verip veremediğimize bakmalıyız. Eğitim insanlığın yararı, faydası ve huzuru içindir. O yüzden eğitimde dünyanın sorunlarını gündeme taşıyacak ve bunlara çözüm bulabilecek müfredatlara gitmeliyiz."

"Söylemden çok eyleme geçmeyi öğrenmeliyiz"

Bahçeşehir Koleji İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuşan SEY Vakfı Başkan Vekili ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Begüm Yücel, değişimin önce kendimizden başlaması gerektiğinin altını çizerek "Bu sinsi bir tehlike ve tüm dünyayı tehdit ediyor. Bir an önce harekete geçilmeli çünkü el birliği ile dünyamızın sonunu getiriyoruz. En basit yol olarak da kendi hayatlarımızda yeni düzenlemeler yapmakla işe başlayabiliriz. Yeni nesle söylemden çok, eyleme geçirmeyi öğretmeliyiz." dedi.

"Her saniye bir çöp kamyonu kadar kıyafet atılıyor"

Tek bir kişinin bile alışkanlıkları değiştiğinde önemli bir yol kat edildiğini söyleyen İklim Aktivisti Seren Anaçoğlu, çok fazla tüketim yapıldığına dikkat çekmek için, "Her saniye bir çöp kamyonu kadar kıyafet atılıyor" dedi. Anaçoğlu, "Günlük tüketim alışkanlıklarımız hiçbir şekilde azalmıyor. Bir ürün alırken ve kullanırken 50 defa düşünmemiz gerekiyor bu bana ne kadar lazım diye. Her saniye bir çöp kamyonu kadar kıyafet atılıyor. Yani 6295 kg kıyafet atılıyor ya da yakılıyor. Bir kot pantolon için 10 bin litre su harcanıyor. Aşırı tüketime gitmeden kullanmak çok büyük önem arz ediyor. Hala cam yerine plastik tüketiyoruz. Sadece kişisel olarak değil ailemize ve etrafımızdakilere de farkındalık kazandırmak zorundayız. Evde bile küçük alışkanlık değişikliklerinde büyük farklar yaşanıyor. O yüzden önce kendimizden başlayarak herkesi bilinçlendirmekte fayda var. Çünkü doğa ile savaş halindeyiz eğer biz kazanırsak, kaybederiz!"

Genç Diplomatlar iklimi tartışıyor

Bahçeşehir Koleji İklim Değişikliği Zirvesi, iklim değişikliğinin ele alınacağı 8. Genç Diplomatlar Konferansı ile devam ediyor. Bahçeşehir Koleji lise öğrencileri tarafından oluşturulan komiteler, farklı ülkeleri temsil eden delegelerle iklim değişikliğinin küresel etkilerini ve çözüm yollarını konuşuyor. Zirve sonunda öğrenciler tüm ülkeleri temsilen sundukları çözümleri bildiri haline getirip yayımlayacak.