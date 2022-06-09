BM Genel Sekreter Yardımcısı: "Karadeniz'i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim" - Son Dakika
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BM Genel Sekreter Yardımcısı: "Karadeniz'i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim"

09.06.2022 20:05
BM Genel Sekreter Yardımcısı: "Karadeniz'i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim"

NUR Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Amina Mohammed, 2023'te dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğine işaret ederek, "Karadeniz'i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim." dedi.

NUR Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Amina Mohammed, 2023'te dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğine işaret ederek, " Karadeniz'i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim." dedi.

Mohammed, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Akan Rahmetullin ile bir araya geldi.

Sosyal eşitsizliği ve yoksulluğu azaltmayı, kadınları güçlendirmeyi, iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi, insan haklarının korunması ve gıda güvenliğini sağlamayı amaçlayan BM Sürdürülebilir Kalkınma Programı'nın ayrıntılı olarak gündeme geldiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Mohammed, burada yaptığı konuşmada, BM olarak dünyayı bekleyen bir gıda krizinden endişe duyduklarını belirtti.

Uluslararası uzmanların analizlerine göre 2023'te dünyanın gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğine dikkati çeken Mohammed, "Karadeniz'i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim. Bu da hem gıda fiyatlarını düşürecek hem de piyasaya bir işaret verecek. İkinci ekim dönemi şimdiden başladı, sonuçlarını bu yıl görmesek de gelecek yıl mutlaka göreceğiz." ifadesini kullandı.

Mohammed, ziyareti kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

Tokayev, küresel gıda güveliği ile Afganistan'daki sosyoekonomik durumun ele alındığı görüşmede, BM ile iş birliğini kapsamlı olarak güçlendirme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı: Karadeniz'i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim
BM Genel Sekreter Yardımcısı: Karadeniz'i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim
BM Genel Sekreter Yardımcısı: Karadeniz'i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreter Yardımcısı: 'Karadeniz'i açmalıyız ki tahıl ithal edebilelim' - Son Dakika

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