Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreter Yardımcısı Moumtzis: "(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye...
Son Dakika Güncel BM Genel Sekreter Yardımcısı Moumtzis: '(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye...

BM Genel Sekreter Yardımcısı Moumtzis: "(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye...

1 saat önce

BM Genel Sekreter Yardımcısı Moumtzis: "(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Moumtzis:

BM Genel Sekreter Yardımcısı Moumtzis: "( TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi."

Birleşmiş Milletler, Sekreter, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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