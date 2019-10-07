BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis: "(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı)...
1 saat önce
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis: "(TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız."
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:38 Kaynak: AA
BM Genel Sekreter Yardımcısı Panos Moumtzis: "( TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız."
CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti Suriye'nin sınırında eş zamanlı iki terör saldırısı: 14 yaralı ÖSO'dan YPG'ye gözdağı: Türkiye'den emir bekliyoruz, bölgeyi teröristlerden temizleyeceğim CNN Türk ekranlarında tepki çeken olay! Terör örgütü PYD'nin haber ajansının logosuna ekranda yer verildi