BM Genel Sekreteri, "anlamsız savaşların sona erdirilmesini" istedi - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, "anlamsız savaşların sona erdirilmesini" istedi

13.07.2022 19:29
BM Genel Sekreteri, "anlamsız savaşların sona erdirilmesini" istedi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna-Rusya savaşını işaret ederek "anlamsız savaşların sona erdirilmesi" çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna- Rusya savaşını işaret ederek "anlamsız savaşların sona erdirilmesi" çağrısında bulundu.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinde (ECOSOC) yaptığı konuşmada, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi dünyamızın da başı büyük dertte ve zaman daralıyor." diyerek isim vermeden Ukrayna'daki "anlamsız savaşın" bir an önce sona ermesini istedi.

ECOSOC'un "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni uygulamak için dünyayı doğru yola sokmanın yollarını" tartışmak üzere düzenlenen siyasi foruma katılan Guterres, BM Üye Devletleri temsilcilerini "sürdürülebilir kalkınma hedeflerini çok geç olmadan kurtarmak için hırs, kararlılık ve dayanışma ile çalışmaya" çağırırken, "Şu anda dünyanın karşı karşıya olduğu ardışık krizlerin geleceğe tehlikeli eşitsizlik, istikrarsızlık ve iklim kaosu tohumlarını taşıyacağı" konusunda uyarıda bulundu.

Guterres, "Ama hala umudumuz var çünkü ne yapılması gerektiğini biliyoruz: Simdi anlamsız savaşlara bir son verin, yenilenebilir enerji devrimini serbest bırakın ve hadi insanlara yatırım yapalım ve şimdi yeni bir sosyal sözleşme inşa edelim." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna tahılına atıfta bulundu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ukrayna'daki gıda, Rusya'nın ürettiği gıda ve gübre, savaşa rağmen dünya pazarlarına geri getirilmeli." diyerek bölgedeki savaşın neden olduğu gıda krizine dikkat çekti.

Guterres "Ukrayna'da üretilen gıdanın Karadeniz üzerinden ve Rus gıda ve gübrelerinin dünya pazarlarına güvenli bir şekilde ihraç edilmesini amaçlayan bir plan üzerinde çok çalıştık ve devam eden iş birliği için ilgili hükümetlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Genel Sekreter, iklim konusunda tehlikeli gelişmeler yaşanırken, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dalgalı etkileri, Kovid-19 salgınından kırılgan ve düzensiz bir toparlanmanın ortasında bizi vurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres "1,6 milyar insana ev sahipliği yapan yaklaşık 94 ülke mükemmel bir fırtınayla karşı karşıya: Gıda ve enerji fiyatlarında büyük artışlar, finansmana erişim eksikliği nedeniyle bu yıl gerçek bir çoklu kıtlık riski var." uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, 'anlamsız savaşların sona erdirilmesini' istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri, "anlamsız savaşların sona erdirilmesini" istedi - Son Dakika
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