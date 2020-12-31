BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı "üzücü" olarak nitelendirerek, kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı "üzücü" olarak nitelendirerek, kınadı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak yaptığı yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri, yeni hükümetin kabine üyelerinin gelişinden kısa bir süre sonra Aden Havalimanına düzenlenen, onlarca insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan üzücü saldırıyı kınıyor." ifadelerine yer verdi. Açıklamada, BM'nin Yemen'deki anlaşmazlığı çözmek için siyasi süreci yeniden başlatma çabalarını destekleme konusunda kararlı olduğu vurgulandı. Aden Havalimanı'ndaki patlama Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin dün ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi. Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybeh Twitter hesabından havalimanında meydana gelen patlamalarda 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 110 kişinin yaralandığı aktarmıştı. Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer vermişti. Öte yandan, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadesini kullanmıştı.

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