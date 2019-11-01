BM Genel Sekreteri Antonio Guterres- Erdoğan görüşmesi sona erdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Guterres ile Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 1 saat sürdü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Guterres ile Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 1 saat sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:23
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