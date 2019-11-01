Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres- Erdoğan görüşmesi sona erdi
Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Antonio Guterres- Erdoğan görüşmesi sona erdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres- Erdoğan görüşmesi sona erdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Guterres ile Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 1 saat sürdü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres- Erdoğan görüşmesi sona erdi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Guterres ile Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 1 saat sürdü.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:23 
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