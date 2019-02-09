Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'da - Addis Ababa

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'da - Addis Ababa

52 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi temaslar kapsamında geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi temaslar kapsamında geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:18 Kaynak: AA

Addis Ababa, Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Güncel
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