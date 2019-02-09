BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'da - Addis Ababa
52 dakika önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi temaslar kapsamında geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:18 Kaynak: AA
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