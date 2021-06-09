BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 11-13 Haziran'da İngiltere'de düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılacak.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in, İngiltere'de Cornwall'da katılacağı zirvede liderlerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için küresel aşı planı oluşturulmasını ve virüse karşı aşı üretiminin iki katına çıkarılmasını isteyeceğini söyledi.

Dujarric, Guterres'in G7 ülkeleri liderlerine ayrıca iklim değişikliği konusunda daha somut taahhütlerde bulunmaları ve iklim finansmanını artırmaları çağrısı yapacağını ifade etti.