Bm, Sellerin Pençesindeki Pakistan'da Salgın Hastalık Lar Konusunda Endişeli - Son Dakika
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Bm, Sellerin Pençesindeki Pakistan'da Salgın Hastalık Lar Konusunda Endişeli

28.09.2022 16:24
Bm, Sellerin Pençesindeki Pakistan'da Salgın Hastalık Lar Konusunda Endişeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, birçok bölgenin sel sularıyla kaplı olduğu Sind ve Belucistan eyaletlerinde vektör aracılı ve su kaynaklı hastalıkların giderek artan bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, birçok bölgenin sel sularıyla kaplı olduğu Sind ve Belucistan eyaletlerinde vektör aracılı ve su kaynaklı hastalıkların giderek artan bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Salı günü yaptığı açıklamada sellerle mücadele eden Pakistan'da vektör aracılı ve su kaynaklı hastalıklar konusunda endişelerini dile getirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, birçok bölgenin sel sularıyla kaplı olduğu Sind ve Belucistan eyaletlerinde vektör aracılı ve su kaynaklı hastalıkların giderek artan bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Dujarric, seller yüzünden tüm ülkede 300'den fazla buzdolabı ve güneş enerjisi sistemi de dahil yaklaşık 1.500 sağlık kuruluşunun hasar gördüğünü ve bu durumun aşı soğuk zincirlerini kesintiye uğrattığını ifade etti. Değerlendirmeler devam etmekle birlikte felaket boyutundaki seller yüzünden 7,9 milyon kişinin yerlerinden olduğunu kaydeden sözcü, yaklaşık 600.000 kişinin yardım kamplarında kaldığını ve Pakistan'daki 7.000'den fazla okulun geçici yardım kampı olarak kullanıldığını söyledi. Sözcü Dujarric, şiddetli yağmur ve seller yüzünden 2 milyondan fazla evin tahrip olduğunu ve 25.000'den fazla okulun ve 13.000 kilometrelik yolun da hasar gördüğünü dile getirdi. Sözcü Dujarric, Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortaklarının, müdahale çalışmalarını artırmaya devam ettiğini ve farklı bölgelerde sellerden etkilenen 1,6 milyondan fazla kişiye ulaştığını belirtti.

Bm, Sellerin Pençesindeki Pakistan'da Salgın Hastalık Lar Konusunda Endişeli

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Pakistan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bm, Sellerin Pençesindeki Pakistan'da Salgın Hastalık Lar Konusunda Endişeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bm, Sellerin Pençesindeki Pakistan'da Salgın Hastalık Lar Konusunda Endişeli - Son Dakika
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