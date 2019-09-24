BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici...
1 saat önce
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız"
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:24 Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız"
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