Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici...
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici...

1 saat önce

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres,

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız"

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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