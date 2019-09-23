BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen...
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:48 Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı
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