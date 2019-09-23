Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen...
Son Dakika Güncel Haber

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen...

40 dakika önce

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen..., System.String[]

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli
Türkiye'nin güvenli bölge adımı sonrası PKK/YPG'den sınırda bayrak oyunu BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı Son dakika: Metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı! Ekipler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:28:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]