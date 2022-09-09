İSLAMABAD - BM Genel Sekreteri Guterres, sel felaketi yaşayan Pakistan'da - Son Dakika
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İSLAMABAD - BM Genel Sekreteri Guterres, sel felaketi yaşayan Pakistan'da

09.09.2022 09:25

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, temas ve incelemelerde bulunmak üzere sel felaketi yaşayan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, temas ve incelemelerde bulunmak üzere sel felaketi yaşayan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - BM Genel Sekreteri Guterres, sel felaketi yaşayan Pakistan'da - Son Dakika

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