BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Milyonlarca İnsana Bir Ay Yetecek Tahıl Barındıran...
2 saat önce
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de milyonlarca insana bir ay yetecek tahıl barındıran Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine 6 ay sonra erişim sağladıklarını açıkladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de milyonlarca insana bir ay yetecek tahıl barındıran Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine 6 ay sonra erişim sağladıklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:22 Kaynak: AA
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