Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Milyonlarca İnsana Bir Ay Yetecek Tahıl Barındıran...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Milyonlarca İnsana Bir Ay Yetecek Tahıl Barındıran...

2 saat önce

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de milyonlarca insana bir ay yetecek tahıl barındıran Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine 6 ay sonra erişim sağladıklarını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Milyonlarca İnsana Bir Ay Yetecek Tahıl Barındıran..., System.String[]
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de milyonlarca insana bir ay yetecek tahıl barındıran Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine 6 ay sonra erişim sağladıklarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:22 Kaynak: AA

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