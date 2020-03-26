BM Genel Sekreteri euronews'e konuştu: Virüse karşı savaş halindeyiz; savaş ekonomisine geçmeliyiz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan krizin, 75 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde daha önce karşılaşılmamış bir türden olduğunu söyledi. Guterres euronews'e verdiği özel röportajda krizin üstesinden gelmek için yapılması gerekenleri açıkladı.View on euronews