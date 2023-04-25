BM Genel Sekreteri, Feridun Sinirlioğlu'nu Afganistan için Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü olarak atadı - Son Dakika
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri, Feridun Sinirlioğlu'nu Afganistan için Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü olarak atadı

25.04.2023 23:31

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türk Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'na önemli bir görev verdi. Guterres, Sinirlioğlu'nu Afganistan için Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü olarak atadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu Afganistan için Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü olarak atadığı bildirildi. Atamayı, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında duyurdu. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in bağımsız değerlendirmeyi Sinirlioğlu'nun yürütmesini ve "Afganistan'ın karşılaştığı mevcut sınamalar" hakkında bütüncül ve tutarlı öneriler sunmasını istediği belirtildi.

SİNİRLİOĞLU'NUN BİLGİ VE DENEYİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Büyükelçi Sinirlioğlu'nun uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında çok deneyimli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Büyükelçi'nin kariyerinde siyasi, insani, kalkınma, insan hakları ve arabuluculuk dosyalarını yürüttüğü ifade edildi. Açıklamada, Sinirlioğlu'nun Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'dan Afganistan'a çok geniş bir coğrafi bölge hakkında bilgisi ve deneyimi olduğu kaydedildi.

EN UZN SÜRE MÜŞTEŞARLIK YAPAN DİPLOMAT

2015'te Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Sinirlioğlu, Dışişleri'nin "en uzun süre müsteşarlık yapan" diplomatlarından biri olarak tanınıyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Sinirlioğlu, 2016-2023 yıllarında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. Yüksek lisans ve doktorasını da Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Sinirlioğlu, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

BMGK BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRME İSTEMİŞTİ

16 Mart 2023'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki Afganistan oturumunda onaylanan kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Afganistan'daki temel sınamaları tespit eden "bağımsız bir değerlendirme" istenmişti.

İleriye dönük tavsiyeler istenen değerlendirmenin, 17 Kasım 2023'e kadar tamamlanması talep edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Feridun Sinirlioğlu, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, Feridun Sinirlioğlu'nu Afganistan için Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü olarak atadı - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Bu görüntü Bahçeli'yi kızdırır! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
23:24 Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:09 Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti!
23:07 Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:05 Yok böyle maç! Castellanos, Real Madrid'i tek başına dağıttı
22:52 Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
22:36 Bahçeli'nin pek hoşuna gitmeyecek! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
22:37 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:31 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:10 Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2023 23:36:44. #1.12#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri, Feridun Sinirlioğlu'nu Afganistan için Özel Değerlendirme Misyonu Koordinatörü olarak atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement