BM Genel Sekreteri, Gıda Yardımının Etiyopya'nın Tigray Bölgesine Ulaşmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Nisan (Xinhua) — BM Genel Sekreteri Guterres yayınladığı açıklamada, tüm tarafları "ivmeyi korumaya" ve ihtiyacı olan tüm insanlara insani yardımın sağlanmasının kolaylaştırılmasına yönelik taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı. Guterres, Tigray'de aralarında bankacılık, elektrik ve telekomünikasyonun yanı sıra ticari erişimin bulunduğu "kamu hizmetlerinin eski haline getirilmesi" çağrısını da yineledi. Açıklamada, " Birleşmiş Milletler, tüm Etiyopyalılar için barışçıl ve müreffeh bir geleceği destekleme konusundaki değişmez taahhüdünü yineler" denildi.