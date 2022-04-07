BM Genel Sekreteri, Gıda Yardımının Etiyopya'nın Tigray Bölgesine Ulaşmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

BM Genel Sekreteri, Gıda Yardımının Etiyopya'nın Tigray Bölgesine Ulaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

07.04.2022 23:52
BM Genel Sekreteri, Gıda Yardımının Etiyopya'nın Tigray Bölgesine Ulaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Nisan (Xinhua) — BM Genel Sekreteri Guterres yayınladığı açıklamada, tüm tarafları "ivmeyi korumaya" ve ihtiyacı olan tüm insanlara insani yardımın sağlanmasının kolaylaştırılmasına yönelik taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı. Guterres, Tigray'de aralarında bankacılık, elektrik ve telekomünikasyonun yanı sıra ticari erişimin bulunduğu "kamu hizmetlerinin eski haline getirilmesi" çağrısını da yineledi. Açıklamada, "Birleşmiş Milletler, tüm Etiyopyalılar […]

BM Genel Sekreteri, Gıda Yardımının <a class='keyword-sd' href='/etiyopya/' title='Etiyopya'>Etiyopya</a>'nın Tigray Bölgesine Ulaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Nisan (Xinhua) — BM Genel Sekreteri Guterres yayınladığı açıklamada, tüm tarafları "ivmeyi korumaya" ve ihtiyacı olan tüm insanlara insani yardımın sağlanmasının kolaylaştırılmasına yönelik taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı. Guterres, Tigray'de aralarında bankacılık, elektrik ve telekomünikasyonun yanı sıra ticari erişimin bulunduğu "kamu hizmetlerinin eski haline getirilmesi" çağrısını da yineledi. Açıklamada, " Birleşmiş Milletler, tüm Etiyopyalılar için barışçıl ve müreffeh bir geleceği destekleme konusundaki değişmez taahhüdünü yineler" denildi.

YORUMLAR
500
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Putin'e görülmemiş ekonomik yaptırımlar ödetiyoruz' NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Putin'e görülmemiş ekonomik yaptırımlar ödetiyoruz' NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Donbas'ı hedeflediğini söyledi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Donbas'ı hedeflediğini söyledi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Bu, Avrupa'nın on yıllardır tanık olmadığı dayanılmaz bir vahşettir' NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Bu, Avrupa'nın on yıllardır tanık olmadığı dayanılmaz bir vahşettir'

Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel BM Genel Sekreteri, Gıda Yardımının Etiyopya'nın Tigray Bölgesine Ulaşmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika


Son Dakika
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:43 Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:56 AK Parti Gençlik Kolları'ndan tepki çeken sahur paylaşımı! Hemen kaldırılması istendi
22:42 İsrail'in başkenti Tel Aviv'e silahlı saldırı düzenlendi! 2 kişi öldü, en az 4 kişi yaralandı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
22:32 Bakan Koca: Nisa bebeğin beyin ölümü tespit edilmedi ancak genel durumu ciddi
22:06 Süper Lig'de Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi
21:34 Ronaldo kendisini eleştiren efsane futbolcuları sosyal medyada rezil etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 23:59:26. #1.13#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri, Gıda Yardımının Etiyopya'nın Tigray Bölgesine Ulaşmasını Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement