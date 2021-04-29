BM Genel Sekreteri Guterres, 12-13 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret ederek Ukrayna ve Suriye'yi görüşecek - Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres, 12-13 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret ederek Ukrayna ve Suriye'yi görüşecek
29.04.2021 18:09
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 12-13 Mayıs'ta Rusya'ya ziyaret edecek.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 12-13 Mayıs'ta Rusya'ya ziyaret edecek.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski, gazetecilere gündemi Guterres'in 12-13 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret edeceğini ziyarette Ukrayna, Suriye, Libya ve iklim değişikliği gibi konuların ele alınacağını söyledi.
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