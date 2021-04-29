Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski, gazetecilere gündemi Guterres'in 12-13 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret edeceğini ziyarette Ukrayna , Suriye , Libya ve iklim değişikliği gibi konuların ele alınacağını söyledi.

Son Dakika › Güncel › BM Genel Sekreteri Guterres, 12-13 Mayıs'ta Rusya'yı ziyaret ederek Ukrayna ve Suriye'yi görüşecek - Son Dakika

Alanyaspor karşısında İrfan Can'ın yerine Mesut Özil ilk 11'e alındı, Gustavo ise yine yedek kulübesinde