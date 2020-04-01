Son Dakika › Ekonomi › BM Genel Sekreteri Guterres: 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıyayız - Son Dakika Ekonomi
BM Genel Sekreteri Guterres: 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıyayız
45 dakika önce
BM Genel Sekreteri Guterres, Covid-19 nedeniyle dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreteri Guterres, Covid-19 nedeniyle dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:36
Son Dakika Sivas'ta 3 köyde daha 'koronavirüs' karantinası Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum