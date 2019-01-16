Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres, 2019 Hedeflerini Anlatti - New York

BM Genel Sekreteri Guterres, 2019 Hedeflerini Anlatti - New York

43 dakika önce

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasın detaylar NEW YORK - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta bulunun BM Genel Merkezi'nde 2019 yılı bilgilendirme toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasın detaylar NEW YORK - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta bulunun BM Genel Merkezi'nde 2019 yılı bilgilendirme toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Antonio Guterres, New York, Birleşmiş Milletler, Güncel
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