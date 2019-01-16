BM Genel Sekreteri Guterres, 2019 Hedeflerini Anlatti - New York
43 dakika önce
- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasın detaylar NEW YORK - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta bulunun BM Genel Merkezi'nde 2019 yılı bilgilendirme toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.
- BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres
'in konuşmasın detaylar NEW YORK - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York
'ta bulunun BM Genel Merkezi'nde 2019 yılı bilgilendirme toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:52 Kaynak: AA
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