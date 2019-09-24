BM Genel Sekreteri Guterres: "(ABD-Çin ticaret savaşı) Büyük bir kırılmadan korkuyorum, dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor."