Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres: "Azınlıklar giderek daha fazla ayrımcılığa uğruyor"
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BM Genel Sekreteri Guterres: "Azınlıklar giderek daha fazla ayrımcılığa uğruyor"

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, azınlıkların giderek daha fazla ayrımcılığa uğradığını, nefret içerikli konuşmaların arttığını ve mültecilere karşı dayanışmanın azaldığını belirterek, ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, azınlıkların giderek daha fazla ayrımcılığa uğradığını, nefret içerikli konuşmaların arttığını ve mültecilere karşı dayanışmanın azaldığını belirterek, ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün başlayan BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 40. Genel Konferansı'nda konuştu.

Dünyanın birçok yerinde yaşanan sorunların çözümünde, uluslararası iş birliğinin önemli olduğunu ifade eden Guterres, sorunların ekonomi, toplum, iklim ve teknolojiyle ilgili olduğunu belirtti.

Guterres, liderlerin dünyadaki eşitsizlikler karşısında çözüm üretememesi nedeniyle halkların siyasi kurumlara güveninin azaldığını vurgulayarak, "Azınlıklar giderek daha fazla ayrımcılığa uğruyor, nefret içerikli konuşmalar artıyor ve mültecilere karşı dayanışma azalıyor. Sebeplerine odaklanarak ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin sonuçlarıyla da acilen mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Guterres, İspanya'nın başkenti Madrid'de gelecek ay yapılacak BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın (COP25) iklim konusunda atılacak adımlar açısından önemli olduğuna işaret etti.

BM Genel Sekreteri, dünyadaki sorunların çözümünde UNESCO'nun önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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