Son Dakika Haberleri: BM Genel Sekreteri Guterres Bingazi'de Hafter ile Görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres Bingazi'de Hafter ile Görüştü

38 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter ile görüştü.

BM Genel Sekreteri Guterres Bingazi'de Hafter ile Görüştü, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter ile görüştü.


Yerel medyada yer alan haberlere göre BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde Hafter ile bir araya geldi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Guterres'in, bu görüşme öncesinde, Hafter'i destekleyen Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Tobruk'ta bir araya geldiği ve ikilinin ülkedeki son gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.


BM Genel Sekreteri Guterres, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Trablus'tan Tobruk ve Bingazi'ye gidiyorum. Amacımı koruyorum: Askeri bir müdahaleden kaçınmak." ifadelerini kullanmıştı.


Libya krizinde askeri çözüm olmadığını yineleyen Guterres, "Libya için sadece siyasi çözüm var." vurgusu yapmıştı.


Guterres, dünkü açıklamasında da Libya'daki askeri hareketlilikten endişe duyduğunu belirterek, son gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan şartlar altında nisan ayının ortasında gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansının yapılamayacağını duyurmuştu.


Hafter dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamış, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:41 Kaynak: AA

Antonio Guterres, Bingazi, Libya, Birleşmiş Milletler, Güncel
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