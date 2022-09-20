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Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM Genel Sekreteri Guterres, 'Bir an önce harekete geçilmezse küresel gübre kıtlığı, hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek' - Son Dakika

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