BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüştü Açıklaması - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüştü Açıklaması

13.03.2022 19:46
BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüştü Açıklaması

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti iletti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti iletti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü.

Açıklamada "Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarından duyduğu memnuniyeti iletti." ifadesi kullanıldı.

Guterres ve Erdoğan'ın görüşmede çatışmaya son vermek için devam eden farklı girişimleri, nükleer güvenlik ve çatışmanın küresel gıda ve enerji güvenliği üzerindeki etkilerini ele aldıkları belirtildi.

YORUMLAR
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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