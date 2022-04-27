BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Putin ile Yaptığı Görüşme Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Putin ile Yaptığı Görüşme Hakkında Bilgi Verdi

27.04.2022 12:05
BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Putin ile Yaptığı Görüşme Hakkında Bilgi Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında "Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında " Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi."

(Fotoğraf: Arşiv)

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Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Vladimir Putin, Moskova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Putin ile Yaptığı Görüşme Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Putin ile Yaptığı Görüşme Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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